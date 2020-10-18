نقيب مهندسي السويس يطالب بمواجهة مافيا الأسمدة: يتلاعبون بالمنظومة

دعا المهندس حسن عبدالعليم، نقيب مهندسي السويس، إلى مواجهة مافيا الأسمدة، مشيرا إلى أن هناك مافيا تتلاعب بمنظومة دعم الأسمدة وتمنع وصولها للفلاحين.

وأضاف: "شركات الأسمدة تقدم لوزارة الزراعة 10 آلاف طن أسمدة يوميا بسعر 2850 جنيها للطن، ولكن جزءا من تلك الأسمدة يتم تسريبه وبيعه في السوق الحر بسعر يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه".

وأوضح عبد العليم في كلمته بندوة "القيمة المضافة للغاز الطبيعي في صناعة اليوريا" والتي نظمتها مساء شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، مساء أمس، برئاسة المهندس الاستشاري محمد عزب، أن "حجم الإنتاج العالمي من اليوريا يبلغ 267 مليون طن، فيما يبلغ حجم الطلب عليها 237 مليون طن، ونظرا لزيادة العرض عن الطلب شهدت أسعار الأسمدة تراجعا واضحا لدرجة أن سعر الطن في رمضان الماضي بلغ أدنى مستوى له وهو 203 دولار، بعد أن كان سعر الطن 800 دولار"، بحسب بيان صادر عن النقابة.

ونفى "عبدالعليم" أن تكون صناعة الأسمدة ملوثة للبيئة، لافتا إلى أن جميع المصانع تلتزم بالاشتراطات البيئية، وكل ما قيل أنها تلوث البيئة مجرد شائعات غير صحيحة، موضحا أن مصانع الأسمدة في العالم منتشرة بشكل كبير في الصين التي تنتج وحدها 33% من نترات الأمونيا في العالم، و85% من تلك النترات تستخدم في صناعة الأسمدة، بينما تنتج دول الاتحاد السوفيتي السابق 14%، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا 10%، ودول جنوب آسيا 17%، وأوروبا الغربية 6%، وأمريكا الجنوبية 6%.

وقال المهندس الاستشاري محمد عزب، رئيس الشعبة، إن تلك الندوة تمثل استكمالا لسلسلة الندوات التي تنظمها الشعبة منذ شهر سبتمبر الماضي، والتي بدأت بندوة عن مستقبل الغاز الطبيعي، أعقبها ندوة ثانية عن نترات الأمونيوم، وهو أحد المواد الأساسية في صناعة الأسمدة غير العضوية، معلنا بدء توأمة بين شعبة الهندسة الكيميائية والنووية وشعبة الهندسة الميكانيكية لتحقيق أقصى استفادة لمهندسي الشعبتين.

من جانبه شدد المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات على ضرورة استغلال الغاز الطبيعي في الصناعة دون سواها، قائلا إن "الغاز خلق أساسا ليدخل في الصناعة، لأنه يحقق قيمة مضافة كبيرة تبلغ 14 ضعف من قيمة دورة رأس المال".

وأضاف: "الغاز يجب أن يستخدم أولا في الصناعة ثم في المنازل ثم كوقود للسيارات".