انتظام الدراسة داخل 2300 مدرسة ببني سويف

انتظمت سير العملية التعليمية داخل 2300 مدرسة في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، وسط إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الوزارة والمحافظة والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة، بهدف توفير مناخ صحي وآمن في ظل الجائحة كورونا، وفي إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، التي تستلزم تضافر كل جهود الجهات المعنية لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة صحيا ومناسبة.

وقالت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف: "انتظمت العملية التعليمية داخل قرابة 2300 مدرسة داخل إدارات المحافظة السبع، حيث بدأت المتابعة بالمدارس مبكرا لضمان التزام المدارس والتلاميذ بالتعليمات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا والتي تشمل إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة صباحا، والخطة الأسبوعية لحضور الطلاب كذلك متابعة القنوات التعليمية التي وفرتها الوزارة والتي تم التأكيد عليها خلال طابور الصباح.

وقالت إن هناك تشديدات من محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة "قبل وأثناء الدراسة" لكل المدارس، للتأكد من الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الوقائية الاحترازية بالمدارس، وتطبيق خطة الوزارة بشأن حضور الطلاب أسبوعيا، بما يحقق انتظام العملية التعليمية، والالتزام بالتباعد داخل الفصول وتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب لضمان سلامتهم، فضلاً عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، بجانب التأكيد على المراجعة الشاملة لمرافق المدارس، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المدارس، واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل الحركة المرورية في محيط المدارس الواقعة في ميادين وشوارع حيوية.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن العملية الدراسية بدأت أمس السبت داخل 642 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة دون أي معوقات تذكر.