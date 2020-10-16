الكشف والعلاج المجاني لـ1385 مواطنا بقرية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف تقرير صادر عن مديرية الصحة ببني سويف، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، اليوم، تنفيذ قافلة طبية مجانية، بقرية كوم الصعايدة مركز ببا، على مدار يومين.

وتكونت القافلة من 8 تخصصات: "الباطنة والأطفال والعظام والأسنان والنساء والرمد والجلدية وتنظيم الأسرة"، وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1385 مواطنا، ومعمل دم 91، ومعمل طفيليات 32، وحالات الأشعة 11، وموجات فوق صوتية 46، وعدد 13 قرار علاج على نفقة دولة، فيما تم تحويل عدد 60 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لعدد 133 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، والأمراض غير المعدية "الضغط والسكر والسمنة"، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، النظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

كما تضمنت القافلة، عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من وزارة الصحة، وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبدالوهاب منسق القوافل العلاجية بالمديرية.