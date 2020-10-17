إجراءات مشددة ضد كورونا بأول أيام الدراسة في بني سويف

أكدت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، على انتظام سير العملية التعليمية في يومها الأول بالمحافظة، وسط إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الوزارة والمحافظة والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة، بهدف توفير مناخ صحي وآمن في ظل الجائحة كورونا، وفي إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن.

وقالت: "بدأت المتابعة بالمدارس مبكرًا لضمان التزام المدارس من تلاميذ أو مدرسين بالتعليمات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا والتي تشمل إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة صباحا، والخطة الأسبوعية لحضور الطلاب، كذلك متابعة القنوات التعليمية التي وفرتها الوزارة والتأكيد عليها خلال طابور الصباح.

وأضافت "عبد الله"، أن هناك تشديدات من محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة "قبل وأثناء الدراسة" لكل المدارس، للتأكد من الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الوقائية الاحترازية بالمدارس، وتطبيق خطة الوزارة بشأن حضور الطلاب أسبوعيًا، بما يحقق انتظام العملية التعليمية، والالتزام بالتباعد داخل الفصول وتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب لضمان سلامتهم، فضلاً عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، بجانب التأكيد على المراجعة الشاملة لمرافق المدارس، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المدارس، واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل الحركة المرورية في محيط المدارس الواقعة في ميادين وشوارع حيوية.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن العملية الدراسية بدأت اليوم داخل 642 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، بواقع 99 مدرسة بإدارة الواسطى، و59 مدرسة بناصر، و32 مدرسة بإدارة بني سويف، و152 مدرسة باهناسيا، و169 مدرسة في إدارة ببا، و89 مدرسة بالفشن، و42 مدرسة بسمسطا، فيما تنتظم الدراسة غدا الأحد، في جميع مدراس المحافظة، التي يزيد عددها عن 2000 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية، منوهة بأنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 46 مدرسة ما بين (إنشاء جديد، توسع، إحلال كلى، إحلال جزئي) بعدد 680 فصلا بقيمة إجمالية 285 مليون و925 ألف جنيه، والتي تدخل الخدمة هذا العام.