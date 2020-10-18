مدير "تعليم الدقهلية" للمحافظ: "احنا مش وحشين قوي يا معالي الوزير"

وجه علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، حديثه إلى المحافظ الدكتور أيمن مختار، قائلا: "احنا مش وحشين قوي يا معالي الوزير، مش معني إن حضرتك روحت مدرسة ووجدتها مش كويسة ومفيش استعدادات، يبقي مش شغالين والله احنا كويسين".

جاء ذلك، خلال جولة المحافظ الصباحية، اليوم، على المدراس بإدارة غرب المنصورة التعليمية، وتعقيبا على قرار إقالته لمديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بدكرنس، خلال تفقده عددا من المدارس بالمنطقة، نهاية الأسبوع الماضي.

ورافق المحافظ خلال الجولة، علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، ويحيى السيد باشا، مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية وقيادات المديرية، وبدأت بزيارة مدرسة شجرة الدر الإعدادية، ثم مدرسة الشهيد خالد الطوخي بشارع كلية الآداب.

ورد المحافظ قائلا: "من غير ما تدافع، الدقهلية متميزة قبل ما أنا أجي، والله باتكلم بجد، متميزة في كل حاجة، عاوزين نكمل بعض سواء جهاز تنفيذي أو وكيل وزارة أو مدير مدرسة، احنا وظيفتنا المنظر يكون في أفضل شكل، علشان أولادنا يتعلموا، ولا أكثر ولا أقل".

وأكد الدكتور أيمن مختار، أن مدارس المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد، واتخذت كافة الاحتياطات الاحترازية من أجل الحفاظ علي صحة الطلاب.

وعبر المحافظ عن سعادته بما شاهده من انتظام مدرسة شجرة الدر، وتوحيد الزي المدرسي، والكلمات الإذاعية المرتبة والمعدة جيدا، بما ينم عن عام دراسي جديد مليء بالحيوية والنشاط، وقرر فورا صرف مكافأة لكل من مديرية المدرسة قدرها 5 آلاف جنيه، وأخرى لمدرسة التربية الرياضية قدرها ألفي جنيه.

وقال المحافظ في كلمته: "أوصيكم بشيئين هما: الانتظام في الدراسة، واتخاذ التدابير الوقائية كافة، لعدم انتشار فيروس كورونا، وأتمني لكم عاما سعيدا".

يذكر أن محافظ الدقهلية، أمر بعزل مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس من منصبها، وعودتها إلي العمل كمعلمة لغة عربية، وظهر خلال مقطع فيديو قائلا: "أنت مديرة فاشلة، ولا تستحقي تبقي مديرة"، معبرا عن استيائه الشديد من كل المدارس التي زارها بإدارة دكرنس التعليمية، ضمن جولاته التفقدية لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقابل كلام المحافظ موجة من الغضب، وتعاطف مع مديرة المدرسة، وتضامن معها عدد كبير من المعلمين والأهالي، الذين أكدوا أن كثير من المدارس لا يوجد بها عمال نظافة، وتدبر أجور عمال باليومية من "جيوب المدرسين".