أستاذ مناهج: لابد من تنظيم طابور الصباح للطلاب لإنماء الروح الوطنية

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج والعلوم التربوية بكلية البنات جامعة عين شمس، إن خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد في صالح الطلاب، كما أن الدولة نجحت في تجربة التعليم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا، مطالبة بضرورة تنظيم طابور الصباح للطلاب يوميا ولا يترك بحسب ظروف كل مدرسة وذلك بهدف إنماء الروح الوطنية، خاصة أنه سيتم تقسيم الطلاب.

وأشادت "أبو عميرة" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، بتدريس مادة القيم واحترام الآخر هذا العام، بناء على اقتراح من أحد الأطفال، وبتوجيه من الرئيس السيسي، وسيكون إضافة للتعليم، كما سيتم تدريس مادة "بناء الإنسان" في أولى ثانوي، موضحة أن هذا المقرر هام جدا ولكن الأهم ما سيحتويه.

وأوضحت أن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة لن يتدخل فيها العنصر البشري، وهذا أمر جيد، وستقلل كثيرًا من الوقت والجهد والتكلفة، لافتة إلى أنه تنظيم دورات تدريبية للطلاب على امتحانات الأونلاين لضمان نجاح المنظومة الجديدة.

وأشارت إلى أنه من المفترض تغيير قانون الثانوية العامة لتطبيق نظام الأربع نماذج امتحانية، التي أشار إليها الوزير خلال أيام، نظرا لأن القانون الحالي يشير لامتحان مركزي واحد، لافتة إلى أن الامتحان الموحد يحقق العدالة والتكافؤ، مطالبة بأن يكون امتحانات الثانوية العامة إلكترونية وموحدة في البداية.

وطالبت بإيجاد استراتيجية للقضاء على "الداء التربوي" والدروس الخصوصية وذلك بتطبيق قانون التعليم وانتظام الطلاب والمدرس في المدارس، كما أنه يجب تحسين العملية التعليمية قبل إغلاق السناتر والمركز، وهذا دور الوزارة والمجتمع.