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محمود مسلم

صرف 364 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ322 عاملا بـ"نقابات عمال مصر"

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الوطن
10:42 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 364 ألفاً و144 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ322 عاملا بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وقال إنَّه سيتمّ صرف الإعانة للعاملين من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومى للعامل، خلال الفترة من اليوم الأحد 18 أكتوبر الجاري، وحتى أول نوفمبر المقبل.

وأوضح أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها لتتخطى الأزمات ويستمر الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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