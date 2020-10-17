القوى العاملة تتابع أحوال المصريين بلبنان لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم

نظم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية في بيروت بلبنان، زيارة لسوق الخضرة بمدينة صيدا، كثيف العمالة المصرية، للاطمئنان على أبنائنا وفتح قنوات تواصل معهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشارت فيه إلى أنها التقت في إطار زياراتها الميدانية مع العمالة المصرية للوقوف على أهم المشكلات التى تواجههم فى هذه المنطقة، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا بالسوق، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات فى ذلك الشأن.

وتأكدت الملحق العمالي من وضع العمال المصريين القانوني، ووجود عقد عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات، والوقوف على المشاكل التى تواجههم، فضلًا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وأكدوا أنهم سعداء لعودة حركة البيع الشراء في السوق، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتكم دائما.

وأبلغت الملحق العمالي جميع العمال المصريين المتواجدين بالمنطقة، باهتمام الوزير بأوضاع العمالة المصرية بلبنان، وقد أبدوا تقديرهم لزيارة الملحق العمالي ودور السفارة ممثل في مكتب التمثيل العمالي في مساعدتهم على نقل كفالتهم إلى كفلاء جدد.