"القوى العاملة" تعين 28 شاباً بمرسى مطروح بينهم 3 من ذوي القدرات

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 28 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا 256 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية، في تقريره للوزير، عن إنجازات شهر سبتمبر الماضي، أنَّ المديرية استخرجت 160 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال إنَّ المديرية أجرت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 134 منشأة، وتحرير 15 محاضر سلامة وصحة مهنية، وفي مجال تفتيش العمل فتشت على 265 منشأة وسجلت 28 مخالفة، إضافة إلى بحث 9 شكاوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.