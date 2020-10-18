انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.. خبراء يوضحون إجراءات أول جلسة بـ"الشيوخ"

أولى جلسات مجلس الشيوخ، خطوة جديدة بالحياة النيابية في مصر، بدأت اليوم بانعقادها داخل قاعات المبنى الذي يمتد عمرة لأكثر من قرن ونصف، منذ شيّده الخديوي إسماعيل عام 1866، ليكون مقرا لديوان نظارة الأشغال العمومية.

ومنذ الساعات الأولى للصباح، بدأ الأعضاء الجدد التوافد على مقر المجلس، قبل انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى اليوم، إذ بدأ تسجيل بيانات النواب الجدد وتفعيل بصمة الوجه التي تستخدم لتسجيل الدخول والخروج.

وشهدت الأمانة العامة للشيوخ، استقبال النواب الجدد في بهو المجلس بعد تجديده، حيث جرى التعارف بين النواب، على أن تٌعقد اليوم جلسة إجرائية برئاسة جلال هريدي، ومن المنتظر أن تشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فضلا عن تشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.

ما الإجراءات الخاصة بأول جلسة في مجلس الشيوخ؟

وتنعقد أول جلسة لمجلس الشيوخ برئاسة أكبر أعضاء المجلس سنًا، وهو جلال هريدي الملقب بالأب الروحي للصاعقة المصرية، لكونه أكبر الأعضاء سنًا وفقا للائحة الداخلية للمجلس، وبحسب قول الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري والفقيه الدستوري.

ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجلسة الافتتاحية "هريدي"، وبحسب تصريحات السيد لـ"الوطن"، وبعد انتهاء الأعضاء من حلف اليمين يعلن رئيس الجلسة فتح باب الترشح لرئاسة مجلس الشيوخ، وبعد التصويت واختيار رئيس المجلس يترك له باقي الجلسة لاختيار الوكيلين واللجان ووضع اللائحة الداخلية.

من يحق له الترشح لرئاسة مجلس الشيوخ؟

عقدت الجلسة الأولى التي تسمى بـ"جلسة الإجراءات" بحضور الأعضاء كافة، سواء المنتخبين أو المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وبحسب قول الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لا يتم مناقشة أو طرح موضوعات محددة في الجلسة، فقط تكون جلسة إجراءات لاختيار رئيس المجلس ووكيليه واللجان.

يتم تطبيق اللائحة الداخلية الخاصة بالبرلمان إلى حين اعتماد لائحة خاصة بمجلس الشيوخ، وبحسب تصريحات بدرالدين لـ"الوطن"، تعقد الجلسات التالية وفقًا لجدول يتم وضعه أو حسب القضايا المطروحة على الساحة.

وعن اختيار رئيس المجلس، أوضح أستاذ العلوم السياسية أنّ أي عضو يحق له الترشح للمنصب، ويتم التصويت إذا وجد أكثر من مرشح، وإذا لم يترشح إلا فرد واحد فقط لرئاسة المجلس يتم اختياره بالتزكية.

ويتمثل دور الوكلاء في مساعدة رئيس المجلس، وقد يتولى أحدهما رئاسة المجلس حال غياب رئيس المجلس لظروف السفر خارج البلاد وعدم تمكنه من حضور إحدى الجلسات، بحسب قول بدر الدين.