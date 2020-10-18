ضبط المتهمين بقتل وسرقة مسنة بالغربية: نجت من السم فتخلصا منها خنقا

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمـن الغربية من عامل، بغياب جارته "61 عاما - ربة منزل مُقيمة بشقة بعقار بدائرة المركز" والمقيمة بمفردها لتواجد نجلها خارج البلاد.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية إلى امتلاك المتغيبة للعقار محل إقامتها وقيامها بتأجير شقة بالطابق الأرضي بذات العقار إلى ربة منزل وتواجدها صحبتها في وقتٍ معاصر لاختفائها وأن وراء ارتكاب الواقعة (مستأجر الشقة المشار إليها- أخ الأول من الأم).

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وقرر المتهمان باستدراجهما المجني عليها للشقة المستأجرة لربة المنزل ودس مبيد حشري لها ببعض المأكولات إلا أنها تناولت جزء بسيط منه دون إصابتها بشيء.

وأضاف المتهمان بمعاودة استدراج المجني عليها مرة أخرى إلى ذات الشقة وخنقها بالأيدي، فأوديا بحياتها واستوليا على مفتاح شقتها وسرقا مبلغ 4 آلاف جنيه من داخلها وعقب ذلك قاما بلف الجثة ببطانية ونقلها باستخدام مركبة "توك توك - خاصة بالمتهم الثاني"، والتخلص منها بإلقائها بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.

تمّ بإرشاد المتهمان استخراج الجثة من الترعة وضبط المبلغ المالي المستولى عليه ومركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة.