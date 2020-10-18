"الملا": لا يزال أمامنا طريق طويل لتحقيق تطلعات الشعب المصري

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنَّه لا يزال هناك الكثير من الوقت وطريق طويل لتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.

وجاء ذلك خلال المائدة المستديرة الافتراضية، التي تمّ تنظيمها من قبل شركة مصر للنفط والغاز هي المزود الرائد للمعلومات لصناعة البترول المصرية تحت عنوان "زيادة الاستثمارات في الحقول البترولية المتقادمة".

وأضاف "الملا": "أننا بحاجة إلى التطوير المستمر للتقنيات الفنية، وتوافر الموارد البشرية المتخصصة، وتعزيز التعاون، وسوف تدعم المائدة المستديرة اليوم تلك المساعي بشكل كبير".

فيما قال المهندس سامح صبري، نائب الرئيس والمدير العام لـ"فينترسال دِيا" في مصر إنَّ تطوير حقول البترول والغاز المتقادمة ينطوي على تحديات، مضيفا أنه رغم هذه التحديات إلا أن ترشيد التكاليف وتطبيق التكنولوجيات واعتماد نهج مرن، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أرباح لكل من شركات البترول العالمية والشركات الحكومية على حد السواء.

ويأتي الاجتماع بمشاركة المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول، والمهندس سمير العبادي نائب الرئيس التنفيذي للانتاج، ديفيد تشي نائب الرئيس ومدير البلد مؤسسة اباتشي، وتامر ناصر مدير عام مصر والسودان بيكر هيوزن، وديف توماس الرئيس التنفيذي لشيرون للبترول، بجانب كولبي فوسر نائب رئيس مصر وليبيا هاليبرتون، وكامل الساوي، ميم، رئيس الكويت إنرجي مصر، وكريم بدوي مدير إدارة مصر وشرق البحر المتوسط، وخالد قاسم نائب الرئيس مصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شل مصر، وكريج روبرتسون مدير البلد ومدير طاقة ترانسجلوب، وسامح صبري نائب الرئيس - مدير إدارة مصر وينترشال ديا.

ويشرف على المناقشة المهندس محمد فؤاد مدير إدارة نفط وغاز مصر، وتأتي المناقشة برعاية شركة طاقة ترانس جلوب، وشركة وينترشال ديا.

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