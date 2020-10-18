مندوب مبيعات يتخلص مع عاطل بمطواة في السلام: "استلف ومرجعش الفلوس"

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص (عاطل، له معلومات جنائية) والذي توفي إثر إصابته بجرح شبه نافذ بالبطن.

بالانتقال والفحص، تبين أنَّ المجني عليه اقتراض مبلغ مالي من أحد الأشخاص (مندوب مبيعات، مقيم بدائرة القسم، له ملعومات جنائية) وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بدائرة القسم، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب مطالبة الأخير للمجني عليه برد المبلغ تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باتخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكّن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.