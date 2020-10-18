ضبط عصابة "الموظفة".. سرقوا شخصا بالإكراه في الساحل

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية عقب ارتكابهم واقعة سرقة أحد المواطنين بالإكراه بمنطقة الساحل.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين مارسوا نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، حيث جرى ضبطهم متلبسين.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح وطلبت النيابة تحريات المباحث.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، استغاث بهم أحد المواطنين - مقيم بالوراق بالجيزة، وقرر بأنه حال سيرة أسفل كوبري المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل بمحيط الكمين فوجئ بـ3 أشخاص استوقفوه وهددوه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم، واستولوا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول كرهاً عنه.

وعلى الفور جرى تتبع خط سير هروب المتهمين، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف جرى ضبطهم، وتبين أنهم 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم "المبلغ مالي والهاتف المحمول المستولى عليهما- وسلاح أبيض (سكين) كان بحوزة أحدهم والمستخدم في ارتكاب الواقعة".

بمواجهتهم بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كشف عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.

وتبين من التحريات أن من بين المتهمين فتاة تعمل موظفة، جرى ضبطهم وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.