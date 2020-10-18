محافظ الشرقية يفتتح حضانة دار الطفولة بمركز التنمية الثقافية بالزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حضانة دار الطفولة الجديدة بمركز التنمية الثقافية والتكنولوجية والمكونة من قاعتين تعليميتين تتسع كل منهما لـ 25 طفلًا من سن سنتين وحتى خمس سنوات، حيث إنها مزودة بحديقه مفتوحة على مساحة 500 متر، وبها ألعاب، وذلك في حضورالمهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والأستاذة مديحة سيف الدين مديرة مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية، ومحمد محمود رئيس حي أول.

وتفقد المحافظ ومرافقوه قاعات رياض الأطفال، مشيدًا بمستىوى النظافة والتجهيز الجيد لاستقبال الأطفال تحت سن المدرسة لقضاء وقت سعيد وممتع بها، وتعلم سلوكيات جديدة كالنظافة الشخصية واكتساب مهارات تعليمية، كما تفقد المحافظ المكتبة والتي تضم كتبًا مصورة وقصصًا للأطفال وموسوعة الطفل وحروف الهجاء.

واستمع المحافظ لشرح من نائبته المهندسة لبنى عبد العزيز، أوضحت فيه طبيعه عمل الحضانة وذلك تحت رعاية كاملة من الأخصائيات والمشرفات، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفيرأدوات التطهير والتعقيم للوقاية من الإصابة بأي عدوى فيروسية.

وأضافت نائبة المحافظ أن الحضانة مزودة بالأدوات التعليمية والترفيهية، وتلفاز لعرض محتوى ترفيهي فضلاً عن تواجد ممرضة لمتابعة الحالة الصحية للأطفال أثناء تواجدهم بالحضانة.

وأكد محافظ الشرقية أن الحضانة تم إنشاؤها خصيصًا لخدمة العاملين بالديوان العام ممن لديهم أطفال تحت سن المدرسة وذلك في إطار الدورالمجتمعي للمحافظة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحسين مستوى أداء العاملين بها.

وشدد المحافظ على مسئولي الحضانة بضرورة توفير أوجه الرعاية للأطفال وتنشئتهم بصورة صحيحة بترسيخ مفاهيم السلوك القويم والأخلاق الحميدة والتي تساهم فى تقديم أجيال قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة في بناء الوطن.

كما طالب المحافظ، بتوفير كاشف حراري لقياس درجة حرارة الأطفال قبل دخولهم الحضانة وأثناء تواجدهم بها للاطمئنان على صحتهم وملاحظة أي طفل قد تظهر علامات ارتفاع الحرارة عليه.

واختتم المحافظ زيارته للحضانة بتفقد أعمال رفع كفاءة الحديقة الملحقة بمركز التنمية الثقافية، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بها مع الالتزام بمراعاة التنسيق وإظهار اللمسة الجمالية لاضفاء البهجه على نفوس الأطفال.

كما التقى المحافظ عقب افتتاحه حضانة دار الطفولة بعدد من المواطنين الذين طالبوه بالسماح لهم واستقبال أبنائهم بدار الحضانة ليأمرالمحافظ بدراسة الموضوع لتلبية مطلب المواطنين.

ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على تنفيذ مشروع إنشاء حضانة لأبناء العاملين بديوان عام محافظة الشرقية وحتى خروجه للنور( الوحدة الإنتاجية والعاملين بها تحت إشراف العميد علاء شعراوي - ومديرة مركز التنمية الثقافية والتكنولوجية - ومديرة صندوق الخدمات - ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية - ومديرة إدارة السياحة).