عصابة تخطف طفلا وتساوم أهله على 3 ملايين: أحد أقاربه ضمن المتميهن

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بدميرية أمن سوهاج من (أحد المواطنين - مُقيم بدائرة المركز) بغياب "نجله - 9 سنوات"، وتلقى جده لوالده اتصالا هاتفيا من مجهول "من رقم محدد" أبلغه خلاله بتواجد حفيده طرفه وطلبه مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

توصلت تحريات فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص "أحدهم نجل عم والد الطفل" – لثلاثة منهم معلومات جنائية - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية).

عقب تقنين الإجراءات­ تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومديريتي أمن (المنوفية - الإسكندرية)، أسفرت عن ضبطهم وتحرير الطفل المختطف من مكان إحتجازه بشقة مستأجرة بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم للواقعة، وقرر المتهم المذكور، أنه نظراً لكونه نجل عم والد الطفل المختطف وعلمه بثرائه عقد العزم على إختطافه بدافع التحصل على مبلغ الفدية فإستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرام، مضيفا باستدراج شقيقة أحد المتهمين الطفل من أمام مسكنه بالقرية المُشار إليها بزعم شراء بعض الحلوى له ثم تقابل معه ومتهمان آخران بأحد المقاهي بذات القرية.

وحسب المتهم، عقب ذلك توجه الطفل المختطف إلى إحدى قرى مركز شرطة السادات بالمنوفية، وتواصل أحد المتهمين هاتفياً بجد الطفل وطلب مبلغ الفدية بينما اصطحب آخر الطفل إلى محافظة الإسكندرية مع احتجاز الطفل بالشقة محل الضبط وعاود أحدهم الاتصال بأهلية الطفل ومساومتهم مرة أُخرى على مبلغ الفدية، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا بما جاء باعترافاته، وتمّ بإرشاد المتهمين ضبط الهواتف المحمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.