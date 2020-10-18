ضبط 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها بالسوق السوداء.

وقالت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن الإدارات التموينية المختلفة، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، شنت حملات مفاجئة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 1522 محضرا متنوعا، منها 108 للمخابز البلدية والسياحية، ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، وأخرى تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه حرر 14 محضرا للأسواق، ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وانتهاء صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، كما ضبطت سلع غذائية مجهولة المصدر، منها 3 طن و600 كيلو دقيق، وطن و900 كيلو سكر، و250 كيلو ملح، و140 كيلو لحوم، و190شيكارة أرز، و300 كرتونة بسكويت، و110 باكت عصير، و200 كيلو طحينة.

وتابعت فايزة عبدالرحمن: "وضبطت سلع غير غذائية، منها 5 طن أسمنت، و2500 لتر سولار، و500 لتر بنزين، و40 شيكارة علف، و50 أخرى ردة، و380 قاروصة سجاير".

وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية، على كافة الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية؛ لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود، وكافة الأنشطة التجارية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات، والتصدي لظاهرة الغش التجاري.