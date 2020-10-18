طقس الاثنين مائل للحرارة وشبورة وأمطار رعدية على بعض الأنحاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء، بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أنّه تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتساقط الأمطار المتوسطة (30%) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 22

الإسكندرية 31 22

وادي النطرون 31 22

طنطا 32 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 21

السلوم 33 25

سيوة 36 21

بورسعيد 30 24

دمياط 30 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 23

العريش 31 23

رفح 30 22

رأس سدر 33 24

نخل 29 16

نويبع 34 28

طابا 34 22

كاترين 28 15

الطور 30 26

شرم الشيخ 35 28

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 28

الفيوم 33 24

بني سويف 34 24

المنيا 34 23

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 25

الأقصر 36 24

أسوان 36 23

إدفو 37 26

أبو سمبل 36 27

الوادي الجديد 35 26

شلاتين 34 27

أبو رماد 33 27

حلايب 32 28

رأس حدربة 32 27