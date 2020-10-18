محافظ الفيوم: مستعدون للتعليم الإلكتروني حال انتشار "كورونا"

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّ جميع المعلمين والعاملين بالمدارس مستعدون لمواجهة أي طوارئ بعدما تم تدريبهم على كيفية التعامل مع الاشتباه بإصابة أي شخص أو طالب بفيروس كورونا المستجد.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنّه تم تشكيل لجنة لمتابعة المدارس بشكل يومي والتأكد من خلوها من أي حالة طارئة، ولمتابعة مدى التزام المعلمين والعاملين بالمدارس والطلاب بارتداء الكمامة، ومتابعة درجة الحرارة، والالتزام بالتباعد والتعقيم اللازم من عدمه.

وأشار إلى أنّه متفائل خيرًا بأن ينتهي "كابوس كورونا" وتعود الحياة إلى طبيعتها، كاشفًا أنّهم على أتم الاستعداد في حالة تطور الأمر للأسوأ من خلال الاستعداد للجوء للتعليم الإلكتروني، حيث قاموا بمراجعة سريرفات الإنترنت، وتحميل كافة المناهج للمراحل التعليمية المختلفة على التابلت المدرسي.

جدير بالذكر أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد تفقد عددًا من المدارس بالمحافظة، لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ الجولة شملت تفقد مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكي لطيف الإعدادية بنات، ومدرسة محمد معبد الابتدائية، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلي وعيادات التأمين الصحي بالمدارس.

وقدّم محافظ الفيوم التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما ناقش عددًا من التلاميذ في أساسيات القراءة والكتابة مُحفزًا إياهم على أهمية التعليم، والانتظام في الدراسة والمذاكرة لتحقيق آمالهم المستقبلية.

كما اطمأن المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ُمشيرًا إلى أنّ الجهاز التنفيذي بالمحافظة يتابع بشكل منتظم سير العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.