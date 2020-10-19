تعرف على أول مدرج للتعليم الإلكتروني ضمن مبادرة البحث عن المعرفة ببنها

أعطى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم، إشارة انطلاق أول مدرج تعليمى إلكتروني والمكتبة الإلكترونية بكلية الآداب بجامعة بنها بحضور الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب.

"الوطن" تستعرض إمكانيات المدرج ومبادرة البحث عن المعرفة التي أطلق نشاطه من خلالها.

المدرج الإلكترونى التعليمى يأتى كأول تفعيل لمبادرة البحث عن المعرفة والتى تهدف إلى الانتقال بالتعليم إلى مرحلة أكثر رحابة علميا والكترونيا بما يخرج جيلا قادرا على التعامل مع العصر بمختلف مدخلاته العلمية.

المبادرة تتضمن أيضا المكتبة الإلكترونية بالكلية.

المدرج يأتى لحل مشكلة ضعف الإنترنت.

الفكرة جاءت من أجل راحة الطلاب وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يتم من خلال المدرج عرض جميع المقررات منذ أول يوم دراسي مع الاحتفاظ بكل الإجراءات الوقائية والتباعد المطلوب وتوفير المطهرات اللازمة بالمدرج ومع الاحتفاظ بارتداء الكمامة

يتم تسليم كل طالب Cd مع كتاب المادة ليكون الطالب لديه أهم الموضوعات داخل المنهج

يتم العرض يوميا بالمدرج من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء.

قالت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ببنها إن الكلية استعدت تماما للعام الدراسي الجديد من خلال البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، والقاعات الدراسية إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتطبيق التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد، مشيرة إلى جاهزية موقع الكلية لإتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا تحسبا لأى ظروف في زمن فيروس كورونا.

وأضافت أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، افتتح مدرجا تعليميا بالكلية شبيه بقاعة السينما حيث سيتم من خلاله استعراض جميع مقررات الأقسام العلمية على شاشة عرض كبيرة على مدار اليوم الدراسى من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء ومتاح لجميع الطلاب مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هذه الفكرة ربما تكون الأولى في كل الجامعات المصرية وسوف يكون لها مردود إيجابي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يأتى ذلك فيما بدأ طلاب كلية الآداب بجامعة بنها أول يوم دراسي بأداء السلام الوطنى وتحية العلم بحضور رئيس جامعة بنها وعميد كلية الآداب.

ووجهت الدكتورة عبير الرباط التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجيش المصرى العظيم، مضيفة أننا نبدأ عام دراسي جديد يتزامن مع الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة التى عبرنا فيها إلى الانتصار والعزة واليوم نسعى لعبور آخر وهو العبور نحو النجاح والمستقبل المشرق لمصر.

واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب والالتزام بارتداء الماسك الطبي، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.