رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكليتي الآداب والتجارة ويشهد تحية العلم

أجرى الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، خلال ثانى أيام العام الدراسي الجديد بكليتي الآداب والتجارة، وشهد تحية العلم في الأولى.

ورافق السعيد خلال الجولة، الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب، والدكتور مصطفى العبادي، عميد كلية التجارة، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء ومديرى الكليتين، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير الكواشف الحرارية، وقياس درجة حرارة الطلاب، والالتزام بارتداء الماسك الطبي، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأشاد "السعيد" بتواجد القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة وسط الطلاب، لمتابعة سير العملية التعليمية، وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد، بمشاركة زملائهم القدامى.

والتقى الدكتور جمال السعيد، بالطلاب داخل القاعات الدراسية، مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، والتوفيق في دراستهم الجامعية، داعيا جميع الطلاب إلى المشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، التي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب، وطاقات الإبداع والابتكار.

وشهد رئيس جامعة بنها، أداء تحية العلم في كلية الآداب، بحضور عميدة الكلية والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتشغيل بعض الأغاني الوطنية، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

كما افتتح "السعيد" خلال الجولة، مدرج التعليم الإلكتروني بكلية الآداب، لعرض جميع مقررات الأقسام العلمية للطلاب، من خلاله شاشة عرض كبيرة على مدار اليوم الدراسي.

وأكد الدكتور جمال السعيد، أن الجامعة أنهت الاستعدادات اللازمة كافة، لاستقبال العام الجديد والطلاب، مشيرا إلى وضعت خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسة، والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات.