نشرة أخبار التعليم.. غلق 132 مركزا للدروس وافتتاح مدرستين ومرور الوزير

انطلق العام الدراسي الجديد 2021/2020 أمس السبت الموافق 17 أكتوبر، في مختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، إذ شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خدمة أخبار التعليم الأساسي والجامعي؛ لسرد أبرز اللقطات والقرارات التي اتخذتها على مدار اليوم، كالتالي:

"التعليم" تعلن خططاً بديلة ستنفذ حال حدوث أي معوقات للعملية التعليمية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العملية التعليمية بجميع مدارس الجمهورية، تسير بصورة منتظمة في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنّ المدارس ملتزمة تمامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قائلا: "إلغاء العام الدراسي الجديد مستحيل، ولدينا القدرة على تخطي محنة فيروس كورونا".

افتتاح مدرستي "الأبطال" و"الزيدية الحديثة" بمحافظة الجيزة

افتتح محافظ الجيزة، اليوم، مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أوسيم التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أنّ المدارس التي جرى افتتاحها ستسهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول، ورفع درجة الاستيعاب لدى الطلاب، إذ تضم مدرسة الأبطال للتعليم الأساسي 22 فصلا دراسيا حديثا، جرى تجهيزها بالأثاثات اللازمة، وجرى إحلال وتجديد مدرسة الزيدية الحديثة للتعليم الأساسي إحلالا كليا بإجمالي 14 فصلا دراسيا، وجرى تدعيمها بالتجهيزات اللازمة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدرستين نحو 19 مليون جنيه.

غلق 132 مركز دروس خصوصية في القاهرة

تمكنت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع الشرطة من غلق 132 مركز دروس خصوصية خلال الحملات التي أجرتها الأحياء خلال الأيام الماضية، بناء على قرار رئيس الوزراء.

جلسات توعية للتلاميذ في الفصول للوقاية من كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ هناك جلسات توعية بالفصول الدراسية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، لتوعية التلاميذ بفيروس كورونا وطرق مجابهته والقضاء عليه، وكيفية تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم يتفقد مدارس التجمع الخامس: الدراسة منتظمة بجميع المحافظات

تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة أحمد زويل المتميزة للغات بالحي الثالث بالتجمع الخامس، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، للاطلاع على تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه.

وأكد شوقي أنّ الوزارة تعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات كورونا، لافتا إلى أنّ الدراسة تسير بصورة منتظمة في جميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.