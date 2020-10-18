التمثيل العمالي: الاتفاق على توفير كوادر مصرية لإحدى الشركات بالسعودية

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

جاء ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه قام بالتنسيق مع إحدى الشركات التي تعمل في مجال الأغذية لزيادة عدد العاملين المصريين بها، وتوفير الكوادر اللازمة من خلال مكتب التمثيل العمالي في حالة رغبتها في استقدام العمالة لها لشغل الوظائف المتاحة لديها، والتي لا يشملها نظام التوطين.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، إنه رافق المستشار القانوني بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في زيارة شركة بيبسكو - الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة - والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال الأغذية بالمملكة العربية السعودية لتوفيق أوضاع المواطن المصري "رامي.ز.ن" والذي يعمل مندوب مبيعات بالشركة ويرغب فى الحصول على تأشيرة خروج نهائي ولم تمانع إدارة الشركة في ذلك تقديراً لظروفه.

وأضاف أنه جرى التنسيق لزيادة عدد العاملين المصريين بالشركة وتوفير الكوادر اللازمة للشركة من خلال مكتب التمثيل العمالي، في حالة رغبة الشركة في استقدام العمالة لها لشغل الوظائف المتاحة لديها، والتي لا يشملها نظام التوطين.

وأشار الملحق العمالي أنه جرى لقاء عدد من العاملين المصريين بالشركة والاطمئنان عليهم، والذين عبروا عن سعادتهم البالغة باهتمام وزارة القوى العاملة والبعثة الدبلوماسية المصرية في الرياض بالعاملين المصريين وزيارتهم في أماكن عملهم.