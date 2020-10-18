إقالة واستبعاد 3 مديري مدارس في بداية العام الدراسي بسبب كورونا

في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد 2020-2021، صدرت قرارات إقالة واستبعاد لبعض مديري المدارس من قبل المسؤولين، وذلك في إطار التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحماية الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية من خطر الفيروس.

محافظ المنوفية يقيل مديرة مدرسة.. ومدير مديرية التربية والتعليم يستبعد أخرى

خلال جولة ميدانية تفقدية صباح اليوم، قام بها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على مدرسة سيدي عبدالمنعم بميت خاقان، لاحظ عدم التزام المدرسة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق الاشتراطات الصحية بين الطلاب، ما أثار غضبه، وإثر ذلك قرر إقالة مديرة المدرسة لتقصيرها في العمل وضعف الإشراف.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ على بعض المدارس بميت خاقان بشبين الكوم، لمتابعة مدى الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ولم تكن مديرة مدرسة سيدي عبدالمنعم بميت خاقان الوحيدة التي أُقيلت مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، ففي نفس القرية بثت مديرة مدرسة غبريال موسى الإبتدائية مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحرض فيه الطلاب على عدم ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وعلى أثر ذلك، قرر أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، استبعاد مديرة المدرسة، ونقلها لديوان الإدارة التعليمية، نظرًا لمخالفتها جهود الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وحذر مدير تعليم المنوفية، المسؤولين عن صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من نشر أي معلومات أو تعليمات أو فيديوهات تتنافى مع الإطار التعليمي والأخلاقي، منعًا للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن أهداف تلك الصفحات هى التواصل مع أولياء الأمور والطلاب، وعرض أنشطة المدرسة.

محافظ الدقهلية يقيل مديرة مدرسة "عمر مكرم" ويعنفها: أنتِ فاشلة

ومنذ أيام، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يقيل فيه مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية، التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، ويعنفها "أنت مديرة فاشلة"، وذلك بعد مروره على المدرسة في جولة ميدانية تفقدية مفاجئة.

وخلال الجولة، وجد المحافظ الفصول والحمامات في حالة غير مؤهلة لاستقبال العام الدراسي الجديد ما أثار غضبه، وانتهى الفيديو بتعنيفه لمديرة المدرسة "انتي بقالك 3 سنوات هنا إزاي؟ انتي معزولة من بكرة، انتي مُدرسة إيه؟"، فردت "مدرسة لغة عربية" فقال: "درسي لغة عربية كما كنتِ".

وفي آخر الجولة، وجه المحافظ حديثه إلى قيادات الإدارة التعليمية بدكرنس قائلًا: "كل المدارس اللي أنا شفتها سيئة، وهذا يدل على تقصير الناس الموجودة، أنا عزلت مديرة المدرسة ولا تضطروني أن أعزلكم كلكم"، مستكملًا "مفيش عندي مشكلة أجيب ناس تانية تدير المنظومة".