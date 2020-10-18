سابقة برلمانية.. انتخاب امرأة وكيلا لمجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسة الإجرائية المنعقدة، قبل قليل، فوز كلا من النائب بهاء أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي بمنصب وكيلي المجلس النيابي.

ووصل عدد الأصوات المشاركة في التصويت 294، بينهم 281 صوت صحيح، حصل المستشار بهاء أبو شقة على 255 صوتا، فيما حصلت النائبة فيبي جرجس على 199، لتصبح في سابقة برلمانية وكيلا لمجلس الشيوخ.

وتقدم للترشح على منصب وكيل مجلس الشيوخ، كلا من النائب بهاء أبو شقة واللواء أيمن عبدالمحسن محمد والنائبة فيبي فوزي والنائبة رندا مصطفى.

وشكل مجلس الشيوخ لجنة للإشراف على انتخابات الوكيلين برئاسة النائب فرج الدري، وعضوية عدد من النواب من بينهم عبدالمنعم سعيد وطارق رسلان ومحمود القط وعمرو عزت محمد.

وطيقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، التي يعمل بها مجلس الشيوخ، يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس المجلس بالسن والعضوان المعاونان ثم باقي الأعضاء عضوا عضوا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.