قبل الشراء.. قارن بين "الفاروميو جوليتا" و"سيات ليون كوبرا"

يقارن عشاق السيارات بين الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات، بحثا عن التميز والراحة والتجديد، وتعرض "الوطن" في السطور التالية مقارنة بين سيارتي "الفاروميو جوليتا" من تصنيع الشركة الإيطالية العريقة، وسيات "ليون كوبرا" التي تم طرحها لأول مرة في السوق المصري خلال الأونة الأخيرة.

1- "الفاروميو جوليتا"

تأتي في السوق المصرية بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، مع خيارين من المحرك الأول بسعة 1400 سي سي تربو، يولد قوة 170 حصانًا، وأقصى سرعة 218 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة مزود بثمن سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 7.6 ثانية، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم.

والمحرك الثاني في الطراز الجديد 2021 يأتي بسعة 1800 سي سي تربو يولد قوة 240 سي سي وأقصى سرعة للسيارة 244 كم وتتساعر السيارة في 6 ثواني، ومزودة بناقل حركة مزود بسبع سرعات وتستهلك السيارة 6.8 لقطع مسافة 100 كم.

ويبدأ سعر الفئة الأولى في السوق المصرية بسعر 389 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 499 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 525 ألف جنيه، وبلد المنشأ للسيارة وتجيمعها هي إيطاليا.

2- "سيات ليون"

وتأتي في السوق المصرية بفئة واحدة، بمحرك سعة 2000 سي سي تربو، يولد قوة 290 حصانًا، وأقصى سرعة 250 كم/ساعة وعزم ٌأقصى 350 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل سرعة مزود بست سرعات من نوع DSG، وتبلغ قوة تسارع السيارة 5.7 ثانية، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم.

وبلد المنشأ للسيارة أسبانيا وسعر السيارة في السوق المصري 589 ألف جنيه.