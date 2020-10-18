بعد حلف اليمين.. نائبة الوفد بـ"الشيوخ": نعمل لتحقيق مصالح الشعب

أدت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون السياحة، صباح اليوم، اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ الجديد، والذي دعا لانعقاده رئيس الجمهورية بعد تعيين الثلث الأخير من أعضاء المجلس.

وتلت أمل رمزي، نص اليمن الدستورية، قائلة: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأشارت "رمزي"، في بيان لها، إلى أن انطلاق مجلس الشيوخ الجديد اليوم جاء بحضور لفيف من الأعضاء الذين يتمتعون بالخبرة والتخصصية العالية التي تجعلهم قادرون بكفاءة على القيام بالمهام التي تم إسنادها لهم وفقا لما أقره الدستور والقانون، موضحة أن اليوم سيسجل التاريخ بداية جديدة في الحياة التشريعية ومعاونة جادة لمجلس النواب في مهمة التشريع في مصر.

وأشادت، بالمجهود الكبير الذي قام به المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، لتنظيم فعاليات الجلسة الافتتاحية اليوم، والتسهيل الكامل لكافة الأعضاء في إجراءات إصدار الكارنيهات وتفعيل نظام البصمة، واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية والطبية، حفاظًا على سلامة الأعضاء وصحتهم وضمان سير الجلسة بنظام آمن على الجميع.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن جميع الأعضاء سيعملون تحت القبة يدا واحدة دون تفرقة بين العضو الفائز بالقائمة أو الفردي أو المعين، فالجميع أقسم اليمين على مراعاة مصالح الشعب رعاية كاملة، والقيام بمهمة المجلس على أكمل وجه.

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي:

دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية.

دعم السلام الاجتماعي.

يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.