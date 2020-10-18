ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

شنت أجهزة الرقابة التموينية في محافظة الفيوم حملة مكبرة على الأسواق بدائرة مركز سنورس، اليوم الأحد، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من السلع المدعمة، قبل بيعها في "السوق السوداء"، لتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق السعر.

وأسفرت الحملة، التي تم تنفيذها بإشراف وكيل وزارة التموين بالفيوم، المهندس سيد حرز الله، ومدير إدارة تموين سنورس، المهندس هشام سعيد، عن ضبط 85 كرتونة زيت تمويني، بإجمالي 1020 زجاجة سعة لتر، وضبط 600 كيلو سكر تمويني لدى أحد التجار بناحية "سنهور البحرية"، بدائرة مركز سنورس، بغرض بيعها في السوق السوداء، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2484 جنح أمن دولة طوارئ سنورس، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جاءت الحملة في إطار توجيهات محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق المختلفة، لضبط الأسعار، والتأكد جودة المعروضات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وإغلاق المنشآت المخالفة.

في سياق متصل، تمكنت حملة مكبرة من الرقابة التموينية، من ضبط 9 شكائر دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز البلدية، داخل أحد المالبز السياحية بالفيوم، وتم تحرير محضر ضد صاحب المخبز، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وشنت مديرية التموين حملة كبرة بدائرة مركز الفيوم، برئاسة المهندس عبد الباسط عبد النعيم، مساعد وكيل الوزارة، والمهندس عوض الرديني، رئيس الرقابة التموينية على الأسعار بالمديرية، والمهندس محمد إمبابي، رئيس الرقابة على المخابز، وبعضوية المفتشين محمد عيد فهمي وعلي فاروق، وعماد إمبابي.