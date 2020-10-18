نائب محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمدارس ومعاهد أبشواي

تفقد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، اليوم الأحد، عدداً من المدارس والمعاهد الأزهرية بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، لمتابعة سير العمل، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ جولة نائب المحافظ شملت تفقد مدرسة "كحك بحري" الابتدائية، والمدرسة الإعدادية بـ"الشواشنة"، ومدرسة "أبو جنشو" الابتدائية، وأبشواي الثانوية المشتركة، و"العجميين" الإعدادية بنين، كما تفقد المعهد الأزهري بـ"الشواشنة"، ومجمع معاهد "سنرو" الأزهري.

وشدد نائب المحافظ، خلال جولته، على ضرورة الارتقاء بأعمال النظافة والصيانة في تلك المدارس والمعاهد، وكذلك التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.

وفي السياق نفسه، تفقد المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، عدداً آخر من المدارس والمعاهد الأزهرية بمركز إطسا، شملت مدارس "شهداء الصوافنة" الابتدائية، و"دفنو" الاعدادية بنات، ومدرسة "الشهيد محمد عبد السلام" الثانوية، كما تفقد معهد إطسا الثانوي الأزهري، ومعهد إدارة إطسا الأزهرية الابتدائي والإعدادي.

وشدد السكرتير العام على ضرورة التزام جميع العاملين بالمنظومة التعليمية، وكافة الطلاب، بالإجراءات الوقائية، لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب من كافة الأمراض.

وكشف "التوني" أنّ هذه الجولات تأتي فى إطار تكليفات محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بضرورة متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بشكل منتظم، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا"، لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن.

وكان محافظ الفيوم قد تفقد عدداً من المدارس، في وقت سابق اليوم، لمتابعة سير العملية التعليمية، وانضباط الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، رافقه خلال الجولة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، محمد عبد الله، وشملت الجولة تفقد مدرسة "الشهيد اللواء أحمد زكي لطيف" الإعدادية للبنات، ومدرسة "محمد معبد" الابتدائية، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية، ومعامل الحاسب الآلي، وعيادات التأمين الصحي بهذه المدارس.