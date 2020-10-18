الإسناوي: الانتخابات البرلمانية في الخارج ستجرى بآلية "البريد السريع"

قال أبو الفضل الإسناوي مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، إنه جرى زيادة عدد المقرات الانتخابية إلى 141 مقر انتخابي وبعثة انتخابية للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الانتخابات البرلمانية في الخارج ستجرى وفقًا لآلية البريد السريع، إذ يمكن إجراء بعض الخطوات لاستخدامها، لافتًا إلى أن التسجيل المسبق للمصريين في الخارج سيؤدي إلى تخفيف الضغط عليهم.

وتابع: "كل مصري سجل بياناته على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات سيبدأ ببطاقة الاقتراع الخاصة بعدد المرشحين في النظام الفردي، وسيكون هذا الرقم مساويًا لعدد المقاعد المقررة في الدائرة وسيختار عدد القوائم في البطاقة المخصصة".

وأردف: "يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي أو الباسبور سارية، حيث سيطبع المواطن بطاقة الاقتراع موجوداً فيها عدد المرشحين بالنظام الفردي وعدد المقاعد المقررة في الدائرة".

وأشار، إلى أن الناخب سيقوم بوضع بطاقة الاقتراع الفردي أو القائمة داخل مظروف لا يدون عليه أي بيانات، والخطوة التي تليها هي وضع صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وأن يدون بياناته الشخصية كافة، ثم يرسل المظروف بالبريد السريع إلى المقار الانتخابية الموجودة في الخارج بالمرحلة الأولى فيما يتعلق باللجان النوعية وستبدأ كل هذه الإجراءات غداً الإثنين وبعده الثلاثاء، وبالتالي لن يضطر الناخب إلى الذهاب للمقار الانتخابية لكي يدلي بصوته".