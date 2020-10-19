"وطني" مرشح الزاوية الحمراء يشارك في افتتاح فرع بريد

حضر النائب عمر وطني، نائب دائرة الزاوية الحمراء الحالي، ومرشح البرلمان عن حزب مستقبل وطن في الانتخابات المقبلة، في افتتاح فرع هيئة البريد في منطقة الجرن بالشرابية، من أجل تقديم جميع الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

وشارك "وطني" فرحة أهالي الدائرة بافتتاح البريد، الذي افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورافقه الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء عادل برغش رئيس حي الشرابية.

ووعد مرشح النائب الحالي أهل دائرته بالمزيد من الخدمات التي تسهل عليهم حياتهم في لافترة المقبلة، والتي يأمل أن يحافظ خلالها على البقاء بمقعد النائب، فيما قدم الأهالي الشكر للمرشح البرلماني ملقين عليه طلباتهم للفترة المقبلة.

وتشتد المنافسة على مقعد نائب دائرة الزاوية الحمراء، حيث تشهد الدائرة صراعا شرسا بين 15 نائبا، وهم الدكتور محمد الجندي، ووليد هلال عز الرجال، وأيمن فتحي، ومحمود أبو حية، ومحمد علي مسعود، وسيد عطية، وكمال فرنسيس القس، وعبدالعزيز عبدالحميد، وأيمن عبدالرحمن، ومحمد عزب، ومحمود مجدي، ومحمد الفار، وأحمد الهنداوي، وعمر وطني، وإيهاب العمدة.

واقتربت مرحلة الاقتراع فى الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تتم على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة فيما تضم الثانية 6 محافظات.

وتبدأ أولى أيام الانتخابات للجولة الأولى خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.