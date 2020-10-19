جامعة كفر الشيخ: اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة لعدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا، كما يوجد بوابات تعقيم وأجهزة لقياس الحرارة، وهو الأمر المطبق في كل الكليات.

وأضاف "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الدراسة منتظمة في الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم أداء تحية العلم مع طلاب كلية التربية بالجامعة.

وأوضح أن الجامعة تعمل على التجهيز للتعليم الهجين منذ أكثر من شهرين، وكافة الكليات قامت بتجهيز جداولها لتخفيف الأعداد للحفاظ على صحة الطلاب: "العام الدراسي سينتهي على خير".