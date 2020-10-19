الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار.. وأمطار غزيرة خلال أيام

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الأحد، وتم إبلاغ مجلس الوزراء لأخذ الاحتياطات، وتم إصدار بيان رسمي من قبل الهيئة بذلك.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتكون رعدية وتمتد لبعض محافظات الوجه البحري، يوم الأربعاء، وتكون رعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، موضحة أنه وفي القاهرة ستبدأ أمطار متوسطة وغزيرة وحتى رعدية بداية من الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وأكدت أنه ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، حيث ستكون الأمطار متوسطة وخفيفة ببعض مناطق شمال الصعيد، وستكون غزيرة على شمال ووسط سيناء تصل لحد السيول، مشيرة إلى أنه وفي نفس التوقيت من العام الماضي حدثت ذات الظواهر الجوية التي ستشهدها مصر، بداية من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل تنخفض درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات.

وتابعت: "مهم جدا نتابع بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإحنا الجهة الوحيدة المسؤولة على مستوى الجمهورية، وهناك بعض المواقع تقوم بتهويل الأمر، ويتم التنبؤ بحالات الارصاد قبل 10 أيام، وعند ثبوتها يتم الإعلان عن ذلك، وبالنسبة للأطفال اللي هيكونوا رايحين المدارس لازم يكون معاهم حاجة خريفية ويتقلوا، والقيادة بهدوء على الطرق خاصة في أماكن سقوط الأمطار الغزيرة ونبتعد عن مخرات السيول بشكل كامل".