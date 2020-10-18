توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار متوسطة ونشاط للرياح واضطراب الملاحة

مع بداية فصل الخريف وتقلبات الطقس، أصبح المصريون يحرصون على متابعة أخبار الحالة الجوية على المدى الطويل، لاتخاذ كافة الاحتياطات لمواجهة التغيرات الدائمة.

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس غد الاثنين سيكون مائلًا للحرارة نهارًا، مائلًا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة، وتتساقط أمطار خفيفة على أقصي الغرب من السواحل الغربية.

بينما ترتفع درجات الحرارة على جنوب وشمال الصعيد، ليكون الطقس حارًا نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما يومي الثلاثاء والأربعاء، فيكون الطقس خلالهما مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية التي تعوق حركة المسافرين، وتزداد احتمالية تساقط الأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، فيما تكون الشبورة كثيفة تمنع الحركة في الساعات الأولي على السواحل الغربية، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وتؤدى إلي اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد

وتزداد احتمالية تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء، يوم الأربعاء فقط

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية

طقس الاثنين 19 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

طقس الثلاثاء 20 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

طقس الأربعاء 21 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.