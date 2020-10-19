تجهيز 373 لجنة فرعية لاستقبال مليون ناخب بانتخابات البرلمان في أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون إنتخابات مجلس النواب والمقرر إنطلاقه يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري إلى عرس ديمقراطي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى لوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بإجمالي 373 لجنة فرعية تستقبل مليون و39 ألفًا و51 ناخبًا وناخبة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بجانب مديري مديريات الخدمات والقيادات الأمنية والتنفيذية إضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، علاوة على متدربي البرنامج الرئاسي.

وأكّد "عطية"، أنَّ المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستي فقط ، موجهاً إلى تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الإنتخابية والتي ستشهد أيضاً مرور مفاجئ من المحافظ شخصياً لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أي أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسؤولي المحليات.

وكلف محافظ أسوان، بسرعة الانتهاء من كل التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها، وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

واكّد أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير جميع وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، فضلاً عن إذاعة الأغاني الوطنية لرفع الروح المعنوية وهو الذي يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الاتصال المختلفة لسرعة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.