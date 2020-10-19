وزيرة التضامن تصل الفيوم لافتتاح وتفقد مشروعات تنموية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الاثنين، الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة الفيوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وإيمان أحمد زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتمتاعي بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الفيوم، في تنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مشيراً إلى أنه تم أيضاً استعراض جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

كما قدم محافظ الفيوم درعاً تذكارياً لوزيرة التضامن الاجتماعي، تقديراً لجهودها في دعم المحافظة خلال الفترة الماضية.

ولفت "التوني" إلى أنّ زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الفيوم تشمل تفقد مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بعد تطويره ورفع كفاءته، وافتتاح مركز علاج الإدمان بجامعة الفيوم، وكذا افتتاح مدرسة روتاري مصر النموذجية بمنطقة دمو، ثم زيارة لمركز يوسف الصديق لافتتاح عدد من المنازل للأسر المتضررة من السيول بقرية الصعايدة، يعقبها تفقد مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام وتفقد منزلين من منازل القرية.

على جانب آخر، قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات صحفية، أنّ المركز يحتوي على 14 غرفة مجهزة على أعلى مستوى بسعة 28 سرير، بالإضافة إلى قاعات للعلاج الجماعي، وقاعة انتظار، وصالة للياقة البدنية، وصالة ترفيهية، وغرفة طعام.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنّ المركز سيخدم أبناء محافظة الفيوم بالمجان باعتباره المركز الأول والوحيد على مستوى المحافظة، مُضيفًا أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تحملت تكلفة مركز علاج الإدمان بالكامل حيث بلغت قيمته 663 ألف جنيه مصري.