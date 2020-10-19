السوشيال ميديا.. ساحة منافسة مرشحي القاهرة في الدعاية الانتخابية

رغم انطلاق فترة الدعاية الرسمية لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، من 19 وحتى 30 أكتوبر الجاري، لتأتي محافظة القاهرة في الصدارة، إلا أن هذه المرة لم تشتعل المنافسة في الشوارع والميادين بسبب اللافتات الانتخابية، وإنما تأجج التنافس عبر صفحات المرشحين بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر".

المرشحين يركزون على السوشيال ميديا.. والسباق الانتخابي يبدأ بالسيرة الذاتية

وتشهدت الدائرة السادسة في محافظة القاهرة، منافسة مشتعلة ولكن على نار هادئة، منذ بداية طرح الأسماء المبدئية للانتخابات، حيث تعتبر ثاني أعلى عدد متنافسين فرديين، والبالغ عددهم 54 مرشحا، بينهم نواب حاليين، من أجل حصد 3 مقاعد مخصصين لـ"مصر الجديدة ومدينة نصر" بالمجلس.

خلال الفترة الماضية، حرص عدد كبير من المرشحين على بداية جولاتهم الميدانية لزيادة التقارب مع أبناء الدائرة، فضلا عن نشر العديد من المنشورات ومقاطع الفيديو والصور للترويج لجهودهم، ولكن مع بداية الدعاية الرسمية وبداية الساعات الأولى لليوم، احتد الصراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تنافس المرشحين في طرح سيرتهم الذاتية وجهودهم بالدائرة، لتعريف المواطنين والناخبين بهم وجذب أكبر عدد من الأصوات، والتي تنوع فيها استخدان التكنولوجيا، فمنها من كان صورا وآخرين فيديو أو انفوجراف.

45 مستقل و9 حزبيين يتنافسون على 3 مقاعد بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"

بعد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، تم تقسيم محافظة القاهرة إلى 19 دائرة، والتي شهدت زخما كبيرا بين العديد من المرشحين الفرديين، حيث يعتبر أقلهم بدائرة الخليفة التي يتنافس فيها 9 مرشحين فرديين فقط، بينما أكثرهم في دائرة "حلوان" التي يتواجد فيها 57 مرشحا، ثم دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، بواقع 54 مرشحا.

وبين المرشحين الـ54 على النظام الفردي بدائرة مصر الحديدة ومدينة نصر، 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، فضلا عن أن منهم 45 مرشحا مستقلا، و9 حزبيين، و10 نساء.

وتشهد تلك الدائرة ذات الطبيعة الخاصة، منافسة شرسة ولكن بطريقة هادئة راقية، كونها معروفة بأن مصر الجديدة هي دائرة الرؤساء، حيث أدلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والرئيس المؤقت عدلي منصور في مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات، ذات التراث الأثري الملكي، وهي نفس اللجنة الانتخابية التي يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته فيها، بعد تم تغيير اسمها إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميره النموذجية بنات.

تفاصيل المرحلة الثانية بمجلس النواب

وانطلقت اليوم رسميا الدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، من يوم 19 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك الصمت الانتخابي، ثم الانتخابات للمصريين بالخارج، في 4، و5، و6 نوفمبر، وتجرى بالداخل في 7، 8 نوفمبر المقبل.

كما أنه من المنتظر أن تُعلن نتيجة المرحلة الثانية في 15 نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة، تنطلق الدعاية الانتخابية يوم 15 نوفمبر وحتى يوم 2 ديسمبر المقبل، ثم تبدأ الإعادة بانتخابات للمرحلة الثانية، بالخارج في 5، 6، 7نوفمبر، وبالداخل في 7، و8 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للبرلمان بأكمله في 14 ديسمبر 2020.