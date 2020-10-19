التضامن تبحث توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل في الفيوم

بدأت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة إلى الفيوم اليوم، بدأتها بلقاء المحافظ الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، بمقر المحافظة.

تنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وشهد اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم، في تنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، كما شهد اللقاء استعراض جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأعربت وزيرة التضامن عن تقديرها لمحافظ الفيوم، مشيرة إلى أنّ الوزارة تنفذ العديد من البرامج والمشروعات في الفيوم، التي تتميز بأراضيها الخصبة، فضلا عن الكثير من المنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والأيدى العاملة، أهمها صناعة الورق، وصناعة مواد البناء، والغزل والنسيج، والثلاجات، ومصانع الثلج، ومصانع تعبئة المياه المعدنية، ومضارب الأرز، ومطاحن الغلال.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ الجمعيات الأهلية تلعب دورا مهما في محافظة الفيوم، وكان لها تدخلات مهمة خلال أزمة فيروس كورونا، مشددة على أنّ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية سيوفق أوضاع الجمعيات، فضلا عن وجود قاعدة بيانات موحدة للجمعيات، إضافة إلى ميكنة المديريات والإدارات التابعة للوحدات الاجتماعية.

وأشارت القباج إلى أنّ محافظة الفيوم تتميز بوجود العديد من الوحدات الإنتاجية، وهو ما تسعى وزارة التضامن لاستغلاله خلال الفترة المقبلة من خلال برنامج فرصة، إذ جرى استعراض منتجات المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وأكدت وزيرة التضامن أنّ العمل جار على تطوير مؤسسات دور الرعاية، حيث يجري تطوير 40 مؤسسة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، أن مديرية التضامن الاجتماعي من أنشط مديريات المحافظة، وتنفذ عددا من البرامج والمشروعات المهمة بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية، وهو ما ظهر بوضوح في أزمة فيروس كورونا، وفي ختام اللقاء سلّم الأنصاري، القباج، درع المحافظة تقديرا لجهود الوزارة بها.