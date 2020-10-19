"زراعة الشرقية" تُطلق الحملة القومية لمكافحة القوارض لحماية المحاصيل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية لوقاية المحاصيل الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وشدد علي ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحصول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.

ومن جانبه أعلن المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الصيفية 2020 ، وذلك تنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض، والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية خاصة عقب الانتهاء من الزراعات الصيفية، ولتقليل الفاقد لما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الحملة انطلقت يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري من الجمعيات الزراعية بمناطق العصلوجي والغار ومشتول وكفر الحمام وكفر عطا الله التابعة لإدارة الزقازيق الزراعية وتستأنف أعمالها بباقي مراكز ومدن المحافظة حتي يوم 26 أكتوبر الجاري وذلك بعد انتهاء موسم المحاصيل الصيفية واستعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة وذلك بمقر الجمعيات الزراعية ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ كافه التدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد أثناء العمل من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال.

وأعلن لاشين عن تنظيم إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع أعضاء الحملة القومية للذرة الشامية، يوم حقلي إرشادي بأحد الحقول المزروعة بمحصول الذرة الهجين 176 أصفر، بناحية منشأة ابن العاص بمركز كفر صقر، لمتابعة التجميعات الإرشادية الخاصة بتوفير المياه في الأنشطة الزراعية.