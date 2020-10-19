في أول يوم دعاية.. شوارع القليوبية تغرق بلافتات المترشحين 

تشهد محافظة القليوبية أجواء ساخنة منذ الساعات الأولى من انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للمترشحين الذين يصل عددهم إلي 223 مرشحا يتنافسون علي 16 مقعدا فرديا في 6 دوائر انتخابية.

وانطلقت فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية اليوم وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 4، و5، و6 نوفمبر، وداخل مصر يومي 7، و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة في 15 نوفمبرالمقبل.

وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفي أول يوم دعاية انتخابية، أغرقت شوارع محافظة القليوبية بلافتات المرشحين التي احتلت الميادين الرئيسية، فيما يشتعل السباق بين المرشحين في الجولات الميدانية وزيارات العائلات وعرض برامجهم الانتخابية عبر السوشيال ميديا لكسب تأييد الناخبين.

وأطلق عدد كبير من المرشحين سيارات الدعاية لبث الأغاني الدعائية والتي أعدوها علي طريقة المهرجانات الشعبية، من خلال الاستعانة بعدد من المطربين ومنهم أحمد شيبة الذي غني للمرشح أدهم عطية، وسعد الصغير الذي غني للمرشح أحمد عبد الهادي بكير المرشح عن دائرة شبرا، فيما أطلق شباب الخانكة حملة دعائية لمساندة مرشح مستقبل وطن كمال أبودنيا تحت هاشتاج "كلنا بنحب الحاج".

وجابت شوارع المحافظة سيارات تبث الأغاني لجذب الناخبين، بينما واصلت صفحات وحملات السوشيال ميديا الخاصة بالمرشحين بث المؤتمرات واللقاءات والتنويه عن برامج المرشحين.

وتزامنا مع انطلاق الدعاية، أطلقت الإدارة العامه لإعلام القليوبية حملة لتحذير وتوعية المرشحين من مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وأوضح الدكتور رمضان عرفه مدير الإدارة العامه لإعلام القليوبية، في بيان، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مجموعة من الضوابط الحاكمة لعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين أهمها حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعدها، ومنع الدعاية داخل المساجد، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.