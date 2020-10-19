القباج والأنصاري يتفقدان مبنى "التضامن" بعد تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وتفقد محافظ الفيوم ووزيرة التضامن الاجتماعي عددا من إدارات وأقسام المبنى، للوقوف على آلية العمل بالمديرية في استقبال وإنهاء الإجراءات للحالات الأولى بالرعاية، وكيفية النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ أعمال تطوير المبنى شملت تطبيق الكود المصري ضد أخطار الحريق وفقًا لتقرير الحماية المدنية، ومركز البحوث والدراسات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، ورفع كفاءة دورات المياه، فضلًا عن أعمال الدهانات والترميم والنجارة والكهرباء للمبنى بشكل كامل التي استمرت لمدة عام كامل، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و600 ألف جنيه.

ولفت "التوني" إلى أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الفيوم تشمل تفقد مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بعد تطويره ورفع كفاءته، وافتتاح مركز علاج الادمان بجامعة الفيوم، وكذا افتتاح مدرسة روتاري مصر النموذجية بمنطقة دمو، ثم زيارة لمركز يوسف الصديق لافتتاح عدد من المنازل للأسر المتضررة من السيول بقرية الصعايدة، يعقبها تفقد مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام وتفقد منزلين من منازل القرية.

وكان محافظ الفيوم قد عقد لقاء مع وزيرة التضامن، وتناول سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم، في تنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مشيراً إلى أنه تم أيضاً استعراض جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وقدم محافظ الفيوم درعاً تذكارياً لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لجهودها في دعم المحافظة خلال الفترة الماضية.