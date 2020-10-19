مها غانم: "مبادرة 100 مليون صحة" تساهم فى رفع جودة الحياة للمواطنين

تفقدت اليوم الاثنين الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعمال مبادرة "100 مليون صحة" بكلية التربية النوعية، وذلك فى حضورالدكتور وجدي نخلة عميد الكلية، والدكتور ثابت عبد المنعم مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة ، والدكتور مدحت عربى أستاذ الصحة العامة بكلية الطب بالجامعة.

وتابعت "غانم" توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية للمشاركة فى المبادرة، وخضوعهم للمسح الطبي المتمثل فى قياس سكرعشوائى، وضغط الدم ، والوزن، والطول.

ومن المقرر أنه فى حالة اكتشاف زيادة عن المعدلات الطبيعية يتم إحالة المريض إلى مستشفيات وزارة الصحة لعمل الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الدورى الملائم للحالة .

وأوضحت "غانم" أن إدارة الجامعة حرصت على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح أعمال المبادرة فى كافة الكليات حيث يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة فى إدارة غرب أسيوط الصحية وبالتعاون مع كلية الطب بالجامعة ومركز صحة الشباب التابع بقسم الصحة العامة بكلية الطب، حيث دعت الدكتورة مها غانم خلال المبادرة كافة الحاضرين على ضرورة الالتزام بعمل فحوصات دورية لقياس السكر والضغط والكشف عن الأمراض المزمنة للحد من مضاعفات الأمراض المختلفة والتقليل من معدل الوفيات، مشيرة إلى أن المبادرة تعد واحدة من أهم المبادرات التي تساهم فى رفع جودة حياة العاملين الصحية وخلق بيئة عمل صحية وإيجابية وذلك ينعكس ايجاباً على عملهم وإنتاجهم.

ووجهت "غانم" الطاقم الطبي إلى توعية المتوافدين على المبادرة وتثقيفهم بالأنماط الصحية التي تجنبهم من التعرض للأمراض المختلفة وأهمية ممارسة النشاط البدني والبعد عن التدخين.

ومن جانبه أوضح الدكتور وجدي نخلة أن أعمال المبادرة انطلقت من التاسعة صباحاً، وشهدت توافد أعداد كبيرة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ممن هم أقل من 40 عاماً وأكثر من 40 عاماً، لافتاً إلى أن ذلك تم فى ضوء إجراءات احترازية ووقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي حرص جميع الحضور على الإلتزام بها .