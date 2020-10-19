تغريم 100 سائق لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية، بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، المُشكلة بالتعاون بين إدارتي المرور والمواقف، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة.

وقال المحافظ، في تصريح له اليوم، إن اليومين الماضيين شهدا ضبط 102 سيارة مخالفة ما بين أجرة ورحلات وتاكسي وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية، أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر) وأسفرت الجهود عن ضبط 102 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من المخالفين.