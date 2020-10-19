صور.. سائحون من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا في معالم الأقصر الأثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنّ عددا من الوفود السياحية من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، زارت مدينة الأقصر أمس قادمة من مدينة الغردقة، ضمن رحلات "اليوم الواحد"، لزيارة الأماكن الأثرية المختلفة.

وذكرت الوزارة، أنّ الوفود زارت معابد الكرنك، والأقصر بالبر الشرقي، ثم اتجهوا إلى البر الغربي لزيارة معبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، ومقابر وادي الملوك.

وأوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنّ المعالم الأثرية تستقبل منذ استئناف حركة السياحة الثقافية، السائحين بشكل منتظم، كما أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة الأماكن للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بجو مصر الدافئ والمشمس.

وفي سياق متصل، استقبل المتحف المصري في التحرير، عددا من الأفواج السياحية القادمة من عدة دول، بينها أوزبكستان وأوكرانيا وكازاخستان.

وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، إنّ زيارة الأفواج السياحية للمتحف، تضمنت جولات في قاعات المتحف المختلفة، وبينها قاعة توت عنخ آمون، وقاعة يويا وتويا وغيرها.

وأكد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، أنّ المنطقة زارتها وفودا من دول بيلاروسيا وأوكرانيا وصربيا، مشيدين بالإجراءات الاحترازية المطبقة في جميع المواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت الفندقية والسياحية في مصر.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إنّ عدد السياح الأجانب الذين زاروا الأقصر قادمين من الغردقة عبر رحلات اليوم الواحد البرية، منذ بداية سبتمبر وحتى الآن تجاوز الـ6 آلاف سائح، لافتًا إلى أنّ هؤلاء السياح لا يقيمون بفنادق المحافظة بل يفدون إليها لبضع ساعات لزيارة المناطق الثقافية والأثرية بها.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، لـ"الوطن"، أنّ الرحلات اليومية ترتفع يوما بعد يوم، نظرًا لأن العديد من السياح الأجانب الذين يزورون الغردقة يفضلون زيارة الآثار الفرعونية الموجودة بالأقصر.