"الفرفوش".. ترشح "لاعب درامز" بفرقة موسيقية بشبين القناطر يثير جدلا

أثار ترشح ماهر مجدي رزق، فني بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويعمل لاعب درامز في الفرق الموسيقية والأفراح كوظيفة إضافية ممثلا عن حزب مصر القومي بدائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية موجة من الجدل بين المواطنين في الدائرة، خاصة في ظل تداول فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء العمل في الأفراح والعزف خلف الراقصات.

حملات السخرية التي أطلقها البعض تعليقا على المرشح ووصفه بـ"الفرفوش"، و"النائب الذي سيجعل الشعب مبسوطا" جعلت المرشح يصدر بيانا يقول فيه "أنا فنان ومثل عمرو دياب ومصطفي كامل وهاني شاكر ولم أخرق القوانين ولست تاجرا للمخدرات، ولكني فنان أحب الفن وأبدع في عملي مثلي مثل قامات كثيرة أبدعت في الفن وذاع صيتها"، مشيرا إلى أنه "لم يترشح في مجلس الشعب إلا لخدمة الناس وكان يجب على الناس ألا تهاجمني بهذه الطريقة خصوصًا وأني موظف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ولم ألجأ للعمل كعازف درامز إلا لهوايتي وزيادة دخل أسرتي".

يذكر ان المرشح دشن حملة رسمية لدعم ترشحه للنواب حيث يقوم بجولات مكوكية بالدائرة للقاء العائلات واستقبله عدد من العائلات والشخصيات العامة خلال جولاته الانتخابية من بينهم المرشح النائب عبدالعزيز الصفتي الذي يخوض المنافسة في نفس الدائرة مستقلا، وعضو مجلس الشيوخ عن القائمة ياسر الهضيبي، الذي قام بزيارة لمقر ماهر الانتخابي والنائب الحالي مصطفى الكمار والذي قرر عدم خوض المنافسة عن الدورة الجديدة بعد أن أعلن في وقت سابق أنه كان من المرشحين على القائمة الوطنية ولكن القائمة ضمن شقيقه مدحت الكمار بدلا منه.

وتشهد دائرة شبين القناطر منافسة بين 24 مرشحا بينهم مرشحين لمستقبل وطن وماهر مرشحا عن مصر القومي واخر عن حماة الوطن وامرأة واحدة مستقلة و21 مرشحا مستقلا بينهم عضو مجلس الشورى السابق في 2010 اللواء مجدي فؤاد الذي عاد من الاستبعاد للمنافسة.