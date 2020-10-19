قضايا الدولة تمد فترة استلام ملفات تقديم دفعة 2019 لتفادي الزحام

أعلنت هيئة قضايا الدولة، مد فترة استلام الملفات الخاصة بدفعة 2019، من خريجي كليات الحقوق والشريعة، حتى يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر نادي مستشاري الدولة بالزمالك.

قال المستشار حاتم عبدالعال، نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، إن القرار جاء بعد التأكد من عدم تمكن بعض المتقدمين، من تقديم ملفاتهم، وكذلك لتفادي الازدحام.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، اتخذ القرار حرصًا على مستقبل الطلاب وإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين للتقدم بملفانهم حسب المواعيد المحددة.

وأعلنت هيئة قضايا الدولة، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019.

ويتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى أول أكتوبر، بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكتروني الخاص به.

كما يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من خلال الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 400 جنيه، لكل ملف تقديم.

وحددت الهيئة موعد التسجيل في الفترة من 19 سبتمبر إلى أول أكتوبر المقبل، على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما حددت الفترة من 5 سبتمبر إلى 17 سبتمبر لسحب الملفات من مقر نادي هيئة قضايا الدولة بشارع أبو الفدا بالزمالك بالقاهرة، على أن يتم تسليم الملفات في الفترة من 3 إلى 22 أكتوبر، إلى أن تم مدها ل26 أكتوبر الجاري.

وكانت هيئة قضايا الدولة، اعلنت في سبتمبر الماضي، فتح ميعاد سحب الملفات لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019 بدءا من 3 أكتوبر .