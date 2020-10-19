"أسامة هيكل لا يصلح للإعلام" يتصدر تويتر.. ومغردون: مش عارف تديره سيبه

تصدر هاشتاج "#اسامة_هيكل_لا_يصلح_للاعلام" تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد حالة الغضب التي تسبب بها أسامة هيكل وزير الإعلام بين الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى المواطنين.

تضمن الهاشتاج عبارات هجومية على الوزير، وكتبت لولا: "لما تلاقي وزير الإعلام طالع في التليفزيون والمذيع بيقوله فيه حاجات كتيرة بتحصل غلط في الاعلام ويرد الوزير فعلا لازم الجهات تدخل؟.. أمال حضرتك بتعمل إيه"، وكتب فكري: "للأسف ده بالظبط اللي بيحصل وزارة إعلام عايزة وزير للإعلام وتيجي تسأل الوزير يقولك اتصرف إزاي".

وكتبت نشوى: "لحد امتى هنسكت على الفساد.. حاسبهم ياريس"، وكتبت أسماء جلال: "رسالة من مواطن مصري بعد اللي بنشوفه في الإعلام حاليا اللي وزير الإعلام لو مش عارف تدير الإعلام سيبه وخلي واحد كفاءة غيرك يديره".

وكان أسامة هيكل قد نشر تصريحات من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أفادت بأن الأعمار أقل من 35 عاماً، ويمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، وأنه يجب التفكير في نمط حياة تلك الفئات.

تصريحات هيكل أثارت غضبًا واسعًا ضده، حيث اعتبرها البعض أنها تقليل من مجهودات الصحفيين والإعلاميين.