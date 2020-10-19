الأرصاد: الأمطار القادمة ستكون أقل من "موجة ما قبل كورونا"

رد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على التشبيه الذي تداوله بعض المواطنين بين موجة الطقس شديدة السوء قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أعقبها إغلاق جزئي وتخفيض العمالة، وما يتردد من أنباء عن وجود أمطار قد تصل لغزيرة في الساعات القليلة المقبلة، قائلاً: "متخافوش مختلفة".

وأضاف "المصدر"، لـ"الوطن"، أنه بالفعل هناك حالة من التقلبات الجوية في الطقس تشهدها البلاد، تبدأ من غدِ الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، تتمثل في تساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة والتي تصل لحد السيول على بعض المناطق، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وأضاف، أن حجم الأمطار المنتظرة بداية من الغد ستكون أقل من الأمطار التي سبقت فترة "كورونا "، مشيرا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 80% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (سيوه، السلوم، مطروح، الضبعة) وتكون خفيفة على الإسكندرية.

وأشار بالنسبة ليوم الأربعاء ، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري بنسبة 60% (البحيرة - كفر الشيخ)، بالإضافة إلى أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية (السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الإسكندرية)، تكون رعدية أحيانا بنسبة 80%، كما تمتد الفرصة على السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 40%.

أما بالنسبة للفترة من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر إلى الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، ستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الإسكندرية - رشيد - دمياط)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية)، ومدن القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

وأكدت الأرصاد أننا مازلنا في بدايات شهر الخريف وسيستمر حتى 20 من ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام حول معدلاتها الطبيعية حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وما زال حار على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة ، أن درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل ملحوظ أثناء الليل، وأصبح هناك فرق بين درجات الحرارة بالنهار والليل فيما يقرب عن 12 درجة مئوية، وذلك يشعرنا بنسمات البرد أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، مشيرة إلى انخفاض نسبة الرطوبة مما يشعرنا باعتدال الأحوال الجوية خلال النهار.