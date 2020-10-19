الغربية تتأهب لانتخابات البرلمان بتجهيز 1159 لجنة فرعية

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اللجنة المشكلة برئاسته لمتابعة انتخابات مجلس النواب بتجهيز 1159 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ الغربية، اليوم، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة نجوى العشيري، السكرتير العام المساعد، وعددًا من القيادات التنفيذية.

بدأ الاجتماع باستعراض اللجان والمقرات واحتياجاتها، ووجّه المحافظ إلى ضرورة تجهيز المقرات بالأثاث اللازم لراحة القائمين على العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات.

وطالب بتطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ومراجعة الإضاءة الموجودة بالمقرات ومنافذ التهوية ومعالجة أي قصور لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة مناسبة.

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ إلى ضرورة تجهيز الاستراحات والأماكن الخاصة بإقامة المشرفين على العملية الانتخابية من قضاة ومراقبين وقوات تأمين وتوفير كافة وسائل الإعاشة لهم، إلى جانب تكليف شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالمرور على المقار الانتخابية لتلافي أية ملاحظات من ضعف للمياه أو إنقطاع للكهرباء.

وأصدر تعليمات بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات بغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى.

كما طالب اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة بتخصيص المقرات الانتخابية بالدور الأرضي، والمتابعة المستمرة بالمرور اليومي على جميع المقار للتأكد من جاهزيتها قبل العملية الانتخابية.

وفي نهاية الاجتماع شدد "رحمي" على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين أثناء التصويت وتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

يذكر أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لعملية التصويت المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.