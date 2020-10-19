وزير الاتصالات يكشف استعدادات إطلاق بوابة "مصر الرقمية"

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استعداد الدولة لإطلاق "بوابة مصر الرقمية" لتقديم خدمات حكومية بشكل رقمي، مثل تراخيص القيادة والسيارات والتوثيق والبريد وخدمات رفع الدعاوى واستخراج وتجديد بطاقات التموين، وسيتم إطلاق حزم إضافية أخرى.

وأضاف "طلعت"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "علشانك يا بلدي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة أيضا تستعد لإتمام المرحلة الثانية من رفع البنية المعلوماتية بتكلفة 300 مليون دولار، بعد إتمام المرحلة الأولى في عام 2019، وتم تجربتها في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة أثناء مشاركتها المؤتمر العربي لأمن المعلومات، أكدت أهمية الأمن السيبراني، وحماية قواعد البيانات من خلال سياج منيع من البرامج المستخدمة عبر الإنترنت والأجهزة الإلكترونية.

وعلق "طلعت"، على برنامج تدريب رائدات الأعمال من مباردة "قدوة تك"، أنها تستهدف مساعدة السيدات وخاصة في الريف اللاتي يريدن العمل من المنزل، كما تم إطلاق مبادرة لتدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهرا تسمى "مستقلبنا رقمي"، تضيف مهارات في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب ومهارات مطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي من خلال منصات العمل الحر.

وأوضح أنه في الوقت ذاته تدرب جامعة إيباتا الفرنسية، 200 متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي ليشرفوا على تدريب عدد كبير من الشباب من أجل توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر.

وألمح الوزير أن الوزارة تستعد لتطوير قطاع الزراعة لاستخدام علم الزراعة الذكية الذي يستخدم تكنولوجيا الاتصال، وتعتمد التقنية اليوم على أن يصور المزارع أي آفة أو إصابة ويرسل الصورة إلى منظومة الوزارة المحدثة التي ستتعرف على نوع الإصابة لتحديد طرق الحل.